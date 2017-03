Anche D'Alema si fa profeta: «Le Pen non vincerà, la Francia vuole Ue ed euro»

ROMA – La previsione di Massimo D'Alema: Marine Le Pen non vincerà. Il presidente della Fondazione Italiani europei, a margine di un incontro al Senato ha commentato le prossime Presidenziali francesi: «Trovo complicata una vittoria della Le Pen. La maggioranza dei francesi non sta con lei e alla fine non vuole uscire dall’Europa».

«Vittoria dei populisti è catastrofismo giornalistico»

L'ex premier ha proseguito, ricordando le scorse elezioni Regionali, quando il Front national pur intercettando una buona fetta dell'elettorato d'Oltralpe al primo turno ha poi perso tutti i ballottaggi perché «quando si arriva alla decisione la maggioranza dei francesi non vuole uscire dall'Ue e dall'euro». Quindi D'Alema ha concluso sul punto augurandosi che «questo fenomeno (il populismo, ndr) possa essere contenuto», come è accaduto recentemente con le elezioni politiche in Olanda, «nonostante gli annunci e il catastrofismo molto giornalistico ma che non corrisponde ad oggi ai fatti».

«Vittoria di Le Pen avrebbe un carattere dirompente per l'Europa»

Per il «Lìder Maximo» la cosa importante è che venga «fermata l'estrema destra in Francia, perché la vittoria di Le Pen avrebbe un carattere dirompente per l'Europa» e che il modo migliore per arginare il populismo è fare una vera proposta di sinistra: «La sinistra deve riprendere con forza il suo ruolo, che non è estremista ma è il ruolo di chi difende i lavoratori».

«Mi sembra esagerato parlare di disgregazione dell'Europa»

Quanto all'Unione europea D'Alema non ha nascosto le difficoltà che sono emerse negli ultimi anni: «Mi sembra esagerato parlare di disgregazione dell'Europa. L'Europa c'è è un'acquisizione che non è possibile cancellare, o che è molto difficile cancellare. Certo l'Europa vive una crisi profonda che nasce da una molteplicità di fattori. Noi avevamo pensato ad un mondo di pace, invece tornano i conflitti, torna la politica di potenza, con la Russia, l'America..è un contesto non favorevole all'idea di un mondo governato da istituzione internazionali che è alla base del progetto europeo. Poi ci sono le difficoltà dell'Europa a sprigionare le sue energie per la gabbia dell'austerità».