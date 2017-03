Ue, Salvini: «Usciamo da questa gabbia, meglio soli che male accompagnati»

BRUXELLES – Video denuncia sulla pagina Facebook di Matteo Salvini, dove il leader della Lega Nord ha attaccato l'Unione europea e il governo italiano, «complice ed incapace» per la scelta di eliminare i dazi sulle importazioni di riso da Cambogia e Myanmar.

Salvini: «Siamo invasi da riso che arriva da tutte le parti del mondo»

Secondo l'eurodeputato è ora di reagire a queste imposizioni comunitarie perché «o l'Europa si sveglia o non produrremo neppure più un chicco di riso in casa nostra». Il segretario del Carroccio ha ricordato che l'Italia è un'eccellenza mondiale per la produzione risicola, con i suoi 200mila ettari di risaie sparse fra Lombardia e Piemonte, ma ciò nonostante «siamo invasi da riso che arriva da tutte le parti del mondo». Per queste ragioni Salvini ha spiegato di chiedere, da «consumatore, amante del risotto e difensore del Made in Italy» che ci sia: «Protezione, tutela, controlli igienico-sanitari, sui fertilizzanti per la nostra salute e difesa dei nostri prodotti».

Salvini: «Usciamo da questa gabbia, meglio soli che male accompagnati»

Il numero uno della Lega ha concluso sostenendo che non è più possibile «pagare un'Europa che ci riempie di olio tunisino, riso cambogiano, arance marocchine e pesce dalla Turchia». Quindi Salvini ha invitato a difendere il Made in Italy, aggiungendo che «se il governo non lo fa e l'Europa non lo fa, usciamo da questa gabbia, meglio soli che male accompagnati».

Ciocca (Lega) presenta una risoluzione parlamentare per reinserire i dazi

Intanto nelle scorse settimane Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega Nord, aveva annunciato di aver presentato una risoluzione parlamentare per reinserire i dazi doganali al riso importato da Cambogia e Myanmar: «Vedremo in aula, tra i 748 componenti, chi è disposto a votare il reinserimento delle imposte doganali e chi no. Smaschereremo i politici che non stanno al fianco del riso italiano», ha detto il politico di origine pavese.

Coldiretti: senza dazi si agevolano multinazionali

Stando alle stime di Coldiretti l'Italia è il primo produttore europeo di riso, con un territorio di oltre 234mila ettari coltivati a risaia. Secondo l'associazione di agricoltori il sistema tariffario agevolato senza dazi introdotto dall’Unione Europea per i Paesi che operano in regime EBA, sta agevolando solo le multinazionali del commercio. Secondo i dati di Coldiretti nel 2016 l’import è aumentato del 489% dal Vietnam e del 46% dalla Thailandia mentre nel 2015 è stato registrato un aumento record del 21% di prodotto dall’estero, mentre – secondo i dati del sistema di allarme rapido comunitario (RASFF) – dall’inizio del 2016 ci sono state 12 allerte sanitarie da contaminazione per il riso e i prodotti a base di riso da Paesi extracomunitari in Europa.