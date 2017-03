La ministra Fedeli canta «Bandiera Rossa» e «Bella Ciao»

ROMA - La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli canta Bandiera Rossa e Bella Ciao in diretta su Rai Radio1 a «Un Giorno da Pecora». Ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Fedeli ha raccontato il suo lato da 'pasionaria' giovanile. Renzi però ha detto che il pugno chiuso e 'Bandiera Rossa' sono ormai 'macchietta politica'. «Su questo non sono d'accordo, ma Matteo l'ha detta in un contesto diverso. Cioè che non si può fare solo testimonianza. Dopo di che, quando mi va e mi fa piacere, io Bandiera Rossa la canto». Detto, fatto, la Ministra, accompagnata dall'Orchestrina di Un Giorno da Pecora, inizia a cantare la celebre canzone di sinistra. Poi, però, precisa: «Io amo molto di più bella ciao, sia chiaro». E, per sottolinearlo, Fedeli canta anche quest'altra storica canzone popolare.