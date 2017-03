Consip, Lotti in aula: accetto questa vergognosa strumentalizzazione a testa alta

ROMA - "Accetto la vergognosa strumentalizzazione di queste ore a testa alta e viso aperto, a quelli che oggi sputano sentenze voglio dire: vi aspettiamo in tribunale in tutti i sensi, le sentenze le fanno i giudici, non i blog, i tribunali e nessun altro». Così il ministro dello sport Luca Lotti ha parlato davanti al Senato riunito per discutere e votare la mozione di sfiducia nei suoi confronti in merito alla vicenda Consip.