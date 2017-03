Gentiloni: crollo su A14 drammatico ma il sistema autostradale buono

ROMA - Il crollo del cavalcavia sull'A14 è stato «drammatico» e «mi auguro che le inchieste della magistratura e quelle disposte dal ministero dei Trasporti chiariscano le responsabilità». Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. Tuttavia, ha aggiunto, «abbiamo un buon sistema stradale, soprattutto autostradale. Ci sono grandi problemi di manutenzione del territorio, ci stiamo lavorando con un progetto di lunga lena coordinato da Renzo Piano, una bella idea che rilanceremo nei prossimi giorni scegliendo come luogo Milano, il salone del mobile. Sappiamo benissimo che l'Italia ha bisogno di ricucitura, manutenzione del territorio ma non caverei da un singolo episodio valutazioni sul sistema autostradale che non è coinvolto in senso drammatico».