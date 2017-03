Gentiloni: «Un'Europa a due velocità non vuol dire à la carte»

ROMA - Sulla questione dell'Europa a due velocità «il messaggio è che una direzione di marcia è necessaria perché consente, laddove ci siano intese fra singoli paesi, di fare passi in avanti e non obbliga a evitare passi in avanti perché un solo Paese è contrario». Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio europeo. «Il messaggio da parte nostra è semplice: non parliamo di un'Europa 'à la carte' in cui ognuno sceglie la cosa che gli sta meglio e la indossa. Parliamo di una realtà già in atto perché la prevedono i trattati e la realtà la mette in evidenza». "Questa - ha proseguito - è una scelta che si fa nell'ambito dei Trattati, consentendo a tutti di aderire, e non con una logica di esclusione».