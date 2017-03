Arrivano i «Security days»: i 10 punti per la sicurezza secondo Forza Italia

ROMA - «Forza Italia sarà in piazza in questo week end, con i gazebo, per la sicurezza. Sicurezza è quello che chiedono i cittadini italiani. Purtroppo il governo Renzi-Gentiloni non ha dato risposte, neanche il buon Minniti, che sembrava essere più propenso al confronto, è riuscito a far nulla. Faccia feroce, ma niente di più», ha annunciato il capogruppo azzurro alla Camera, Renato Brunetta parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio. «Forza Italia nelle piazze, nelle strade, tra la gente, questo fine settimana e il prossimo. Senza sicurezza non c’è libertà, Italia più sicura», ha aggiunto il forzista.

I 10 punti

Il partito di Silvio Berlusconi ha stilato un decalogo di proposte, dove sono state riassunte le politiche di sicurezza promosse dal Cavaliere quando era al governo e che devono tornare al centro dell'impegno politico del centrodestra.

Più poliziotti di quartiere e più militari nelle strade Assumere altri agenti e aumentare le tutele e le risorse per il comparto sicurezza-difesa Metal detector e più controlli in zone affollate, più videocamere negli asili, nelle scuole e nella città Più poteri ai sindaci e alla polizia locale per la sicurezza Leggi più chiare e più severe, pene più dure Marina militare e guardia costiera contro gli scafisti, accordi internazionali per bloccare le partenze, espulsioni rapide per i clandestini Italiani solo brava gente: cittadinanza revocabile ai fiancheggiatori Separare Islam buono da cattivo: un albo per moschee e imam Rifondare protezione civile e valorizzare i vigili del fuoco La difesa è sempre legittima: riforma della legittima difesa

Dalla Libia ai sindaci

Fi ha ribadito poi la necessità di tornare a «rilanciare la politica dei trattati con la Libia e i Paesi africani per prevenire le partenze dei clandestini, riprendendo quanto fatto con successo dal presidente Berlusconi». Altro punto su cui si è voluto porre l'accento è la condizione dei sindaci che spesso non hanno i mezzi per sostenere politiche di sicurezza sul loro territorio; per Fi quindi bisogna «valorizzare la polizia locale, che svolge una funzione essenziale per la sicurezza urbana e non si vede riconosciuta questa sua specificità e peculiarità, e rafforzare il ruolo dei sindaci a tutela dei cittadini ma dando loro adeguati mezzi economici oltre che maggiori e reali poteri decisionali e di sanzione».