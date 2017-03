Salvini a Napoli contestato dai violenti dei centri sociali: «Le solite zecche»

NAPOLI - Tensioni per l'arrivo di Matteo Salvini a Napoli. Un gruppo di ragazzi, appartenenti ai centri sociali, ha tentato di bloccare l'ingresso della sede del quotidiano 'Il Mattino', dove il leader della Lega Nord era atteso per un videoforum. Mentre i ragazzi intonavano cori contro Salvini, sono intervenuti i poliziotti della Digos. "Le solite 'zecche' dei centri a-sociali", è stata la replica che il leader del Carroccio ha affidato alla sua pagina Facebook.



De Magistris dalla parte dei violenti

Dalla parte dei violenti si è schierato invece il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Mi schiero completamente dalla loro parte", che promette che sabato risponderanno a Salvini con "una grande manifestazione pacifica, ricca di musica, di ironia e di cultura». Le parole di Salvini, ha detto ancora De Magistris, hanno "una tipica impronta nazifascista. Deve portare rispetto per i centri sociali che ha chiamato zecche".