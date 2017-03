Alfano ironizza su Forza Italia: «Taxi dalle ruote sgonfie»

BRUXELLES - Il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, ha liquidato con una battuta, oggi a Bruxelles, le polemiche tra l'Ncd e Forza Italia sulle alleanze. "Io ho sempre chiesto l'unione dei popolari e del centro moderato contro gli estremisti populisti e lepenisti. Invece, ora si dice che Forza Italia non è un taxi: ma chi ci vuol salire?", ha chiesto Alfano, parlando ai giornalisti a margine del Consiglio Esteri dell'Ue. "Senza nessuna polemica verso Silvio Berlusconi - ha continuato il ministro - da Forza Italia rifiutano una proposta che nessuno ha mai fatto». "Peraltro - ha concluso Alfano - Forza Italia come taxi ha anche le ruote sgonfie: con la pressione all'11% non so quanta strada possa fare".