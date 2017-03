Consip, la difesa del legale di Tiziano Renzi: «Hanno abusato del suo cognome»

ROMA - Tiziano Renzi «non ha mai incontrato Romeo", non è «mai stato in Consip» e «è un tipico caso di abuso di cognome». A sostenerlo è l'avvocato Federico Bagattini, legale del padre dell'ex premier che è stato interrogato negli uffici della Procura di Roma sul caso Consip. «Siccome si riferiscono a fatti che il dottor Renzi non ha commesso evidentemente si abusava del cognome del dottor Renzi", ha aggiunto.