Consip, Di Maio sull'arresto di Romeo: lui finanzia la fondazione di Renzi

ROMA - Il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio (M5s) nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio sulle pensioni dei parlamentari si è espresso anche sull'inchiesta Consip e l'arrestato per corruzione di Alfredo Romeo. "L'imprenditore arrestato questa mattina - ha detto Di Maio - finanzia la Fondazione di Renzi con la quale l'ex premier sta girando per la campagna elettorale per le primarie del Pd: Renzi deve rendicontare le entrate della fondazione». "E' la vera cosa inquietante, che magari - ha proseguito - non avrà risvolti penali, ma sicuramente ha risvolti politici non da poco, visto che sono coinvolti anche il padre di Renzi e il suo braccio destro".

