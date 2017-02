Pd, ministro Orlando: dobbiamo dare di nuovo voce ai militanti

PALERMO - «Dobbiamo dare il tempo ai nostri militanti non soltanto di ascoltare noi, ma anche di poter dire qualcosa, questo è il punto di partenza. Della politica di palazzo non mi interesso. Mi interesso di ascoltare le persone. Abbiamo detto tante cose in questi anni, alcune giuste e alcune sbagliate, ma ci siamo dimenticati di stare a sentire la gente». Queste la parole del ministro della Giustizia Andrea Orlando, candidato alla segreteria del Pd, a margine dell'inaugurazione a Palermo del «Circolo musica e cultura 100 passi», un progetto in memoria di Peppino Impastato, assassinato il 9 maggio 1978 per le sue denunce contro le attività della mafia.