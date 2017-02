Scuola, Fedeli: il rispetto delle scuole paritarie è un avanzamento democratico

ROMA - Sulle scuole paritarie "c'è una novità nell'ultima legge di bilancio: abbiamo considerato anche le scuole paritarie quelle davvero fidate e accreditate, superando anche alcune situazioni che si sono verificate nel tempo». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli a margine della sua visita alle scuole della comunità ebraica di Roma.

Le scuole paritarie non sono considerate pubbliche

"Ho fatto una scelta credo importante perché bisogna rispettare le leggi italiane. Adesso che sono partite le 10 azioni per i finanziamenti che arrivano anche dalla Comunità europea, ho accantonato quello che riguarderà le scuole paritarie perché ovviamente in Europa, secondo una regolamentazione che dobbiamo rinegoziare, le scuole paritarie non sono considerate scuole pubbliche".



Fondi sbloccati

"Pur di far partire per le altre scuole già l'accesso a questa parte di finanziamenti abbiamo tenuto quello per le scuole paritarie, che sbloccheremo nei prossimi giorni dopo che li avremo sbloccati con Bruxelles. Credo che il rispetto delle scuole paritarie continui ad essere un elemento secondo me di avanzamento democratico".