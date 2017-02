E Emiliano canta pure «Buonanotte Fiorellino» a Renzi

ROMA - Radio Rock 106.6 si inserisce nella bagarre interna al Partito Democratico coinvolgendo il governatore della Puglia Michele Emiliano alla Karaoke Rock Bike. Il leader della minoranza interna - che martedì ha lanciato la sfida congressuale all ormai ex segretario Matteo Renzi - è stato intercettato dall inviato Dejan fuori dagli studi di La7, in seguito alla sua ospitata al tg diretto da Enrico Mentana. Un incontenibile Emiliano si è dilettato nella reinterpretazione di "Buonanotte Fiorellino" di Francesco De Gregori. Particolarmente allietato dal brano, ha poi aggiunto: "La dedico a tutte le persone a cui voglio bene e quelle che hanno bisogno di una carezza per dormire meglio. Anche a Renzi".