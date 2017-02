Nuovo personaggio per Fratelli di Crozza: Michele Emiliano

ROMA – Dopo aver vestito i panni del segretario del Partito dimissionario, Matteo Renzi, ora il comico genovese, Maurizio Crozza, a tempo di record si è trasformato nello sfidante del «rottamatore», il governatore della Puglia, Michele Emiliano.

In onda dal 3 marzo sul Nove

E' questo il nuovo personaggio inserito da Crozza nel suo show «Fratelli di Crozza» sul Nove, che nonostante non sia andato ancora in onda, la trasmissione partirà il 3 marzo e poi tutti i venerdì alle 21.30, sta già facendo ridere mezza Italia con questa anticipazione dove Emiliano ha spiegato perché ha deciso di rimanere nel Pd. Il comico ha fatto sapere di aver realizzato il filmato, dall'ideazione alle riprese fino al montaggio in un solo giorno.

«Una parte del mio corpo ama Renzi»

Il video si apre con il presidente della Puglia che ripete le dichiarazioni riprese da tutti i quotidiani, in cui ha affermato rimanere nel Pd, «a sfidare Renzi» perché è casa sua, e ha ricordato di aver dato agli albori del renzismo il suo appoggio all'ex premier. Ora però le cose sono cambiate ed Emiliano ha spiegato che «una parte del mio corpo ama Renzi», mostrando il braccio nel segno dell'ombrello.