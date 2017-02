Orlando: «Ricostruiamo un partito non autoreferenziale»

MILANO - Bisogna "ricostruire un'altra idea di partito che non spinga verso l'autoreferanzialità». Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando parlando all'Assemblea nazionale del Pd. "Io dico conferenza programmatica per vedere se ci sono condizioni attraverso le quali ci mettiamo in grado di fare una discussione con cui molti dei tifosi che stanno dicendo andate avanti su diverse direttrici abbassano il tono». "Quale che sia il percorso credo che nulla giustifichi una rottura e una scissione", ha concluso.