Borghi: «L'euro? Ci tiene uniti per controllarci, come l'anello di Sauron»

Sempre Draghi sostiene che l'euro è "irrevocabile".

Se fosse irrevocabile dovremmo supporre che nel "5000", quando arriverà un'astronave da Vega a trovarci, ci sarà ancora l'euro. Non esiste nulla di irrevocabile al mondo. Il fatto che i trattati non prevedano l'uscita dall'euro innanzitutto è falso: perché l'euro è trattato, nelle leggi istitutive, come se fosse un privilegio. Quindi, in una maniera o nell'altra, ai privilegi si può rinunciare. Al "privilegio" si rinuncia, mentre Draghi da parte sua deve fare buon viso a cattivo gioco: i trattati sono validi sempre finché è valida la volontà dei contraenti, nel momento in cui uno cambia idea un trattato può essere denunciato, modificato o gettato dalla finestra...Quello dell'impossibilità è un concetto fisico non è un concetto politico.

A proposito di concetti politici, qualche giorno fa Angela Merkel ha teorizzato un'Europa a due velocità. Siamo destinati a diventare una nazione di serie B?

Europa a due velocità vuol dire tutto e niente. Potrebbe significare che esistono, come è già, Paesi che devono seguire determinate regole perché sono nell'area euro e Paesi che non devono sottostare a queste perché non ne fanno parte. Quindi un'Europa a due velocità perché c'è un'Europa che va piano perché ha l'euro e un'Europa senza euro che cresce (fatta eccezione la Germania...). La novità, nella "narrazione" di Angela Merkel, è far cadere il castello di sabbia del tutti uniti, tutti assieme, tutti uguali. Si insinua, dunque, un concetto di diversità che è un ulteriore tassello di disgregazione a cui segue quello che la Gran Bretagna ha fatto rispetto a tanti che sostenevano che ciò fosse "impensabile": andarsene dall'Unione europea. Anche l'Italia, in modo abbastanza eroico, ha detto di "no" con il referendum al tentativo di far penetrare ancora di più l'Ue nel nostro sistema. Chi sostiene che non c'è alternativa è un mentitore.

In una battuta, perché ci conviene uscire dall'euro?

Conviene uscire perché noi diventeremmo padroni di tutte le leve possibili per far ripartire la nostra economia. Nel momento in cui non abbiamo il controllo di queste leve è come dire che si sta guidando una macchina senza volante: prima o poi lo schianto è garantito. Dallo schianto certo all'esser padroni del nostro destino non ci dovrebbero essere dubbi: tenuto presente che il Paese "guida" dell'euro ha tutto l'interesse a farci schiantare. Non si creda alla balla della cooperazione tra fratelli europei. La Germania è una nostra diretta concorrente: la nostra sfortuna è la sua prosperità.