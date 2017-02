Salvini: «Con il Ceta carni agli ormoni, cereali Ogm sulle tavole dei nostri figli e 200mila posti di lavoro in meno»

BRUXELLES – Il parlamento europeo ha approvato il Ceta, il trattato commerciale Ue-Canada, con 408 voti favorevoli, 254 contrari e 33 astenuti e il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, è intervenuto a Strasburgo per denunciare la «complicità dell'Unione europea» per «l'ennesimo regalo alle multinazionali e alla finanza», che costerà all'Europa la perdita di 200mila posti di lavoro, «operai, agricoltori e piccoli imprenditori».

«Altre schifezze sulle nostre tavole»

L'europarlamentare ha scritto sulla propria pagina Facebook che il trattato è stato votato anche dai suoi colleghi italiani di Partito democratico e Forza Italia, una scelta che metterà a rischio 40mila lavoratori solo in Italia, e potenzialmente tutte le famiglie. Con il Ceta infatti, ha spiegato Salvini all'Europarlamento, l'Unione europea ha spalancato le proprie porte a «carne agli ormoni e a cereali Ogm innaffiati con diserbanti vietati in Europa, che finiranno sulle tavole dei vostri figli». Il leader del Carroccio ha ricordato che questo è solo l'ultimo attacco alla salute dei consumatori comunitari, già inondati da olio tunisino, riso birmano arance e pomodori marocchini, «schifezze fatte arrivare per il vantaggio di pochi».

L'invasione del finto Made in Italy

Se tutto questo non bastasse ora, ha insistito Salvini, è stato dato il via libera all'ingresso in Ue del finto Made in Italy, come le imitazioni del prosciutto di Parma, del Parmigiano reggiano o della mozzarella: «Datele ai vostri figli quelle schifezze. Noi vorremmo che ognuno potesse mangiare quello che la terra, il mare e il buon Dio ci hanno dato». Il numero uno della Lega ha concluso il suo intervento con un monito agli eurocrati: «La Brexit, l'elezione di Trump, le elezioni in Francia, Olanda, Germania, Italia e Olanda stanno dimostrando che i poli si stanno svegliando. Quindi fate in fretta a fare gli ultimi regali ai vostri amichetti, perché i popoli stanno arrivando a prendervi».