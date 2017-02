Direzione nazionale Pd, Renzi: dopo referendum la politica ha messo le lancette indietro

ROMA - "Credo che sia molto importante discutere con grande franchezza e chiarezza perché dal giorno dopo il referendum la politica italiana ha messo le lancette indietro, sono tornati riti e metodi che avevamo dimenticato». Lo ha detto il segretario Pd Matteo Renzi, alla Direzione nazionale del partito. "Se vai su Google e digiti 'resa dei conti Pd', emerge un dato sconvolgente. Anche basta, amici e compagni, diamoci una regolata, tutti insieme. Non è immaginabile che ancora una volta, a fronte di una grande speranza che abbiamo suscitato, tutto venga messa in discussione in questo modo".