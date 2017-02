Migranti, Gentiloni «bacchetta» l'Ue: l'Europa faccia di più per condividere l'onere

ROMA - «Rivendichiamo il lavoro fatto in questi anni, credo che l'Italia abbia un buon curriculum nonostante i numeri che ci siamo trovati a fronteggiare. Siamo rispettati nel mondo come un paese che è riuscito a gestire situazioni difficili mostrando efficienza, sicurezza e capacità d'accoglienza». Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Se l'Ue ha una strategia e un'agenda, sia pure a nostro avviso del tutto insufficienti, sull'immigrazione è per l'iniziativa italiana. E ci aspettiamo dall'Europa molte altre disponibilità e decisioni che rendano effettivo il principio della condivisione dell'onere dell'accoglienza».