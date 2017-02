Salvini rende omaggio alle vittime della foiba di Basovizza

TRIESTE – Il segretario della Lega Nord si è recato nella frazione di Trieste, Basovizza, per rendere omaggio alle centinaia di migliaia di vittime delle foibe. Poco prima di raggiungere quel luogo di memoria ha scritto un post su Facebook per denunciare il «vergognoso silenzio» di «quasi tutte le tivù e i giornali, e da sempre di troppe scuole e università» sull'omicidio di «300.000 ESULI italiani da Istria, Fiume e Dalmazia, e per migliaia di innocenti ammazzati nelle FOIBE dai comunisti slavi». Per le opposizioni oltre a Salvini c'era anche la vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda Mariastella Gelmini e la deputata Sandra Savino coordinatrice Fi friulana.

«La scandalosa conferenza stampa alla Camera»

Ieri il leader del Carroccio ha denunciato: «Scandalo: domani in conferenza stampa a Montecitorio, ospite dell'onorevole Serena Pellegrino di Sinistra Italiana, interverrà anche Alessandra Kersevan che ha sostenuto pubblicamente che 'commemorare i morti nelle foibe significa sostanzialmente commemorare rastrellatori fascisti e collaborazionisti del nazismo'. Dov'è la Boldrini sempre pronta a difendere i diritti di tutti? Se n'è accorta che ospiterà alla Camera una negazionista? Noi venerdì, Giorno del Ricordo, saremo a Trieste, in piazza con le persone per bene».