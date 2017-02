Attaguile (Noi con Salvini): «Salvini a Napoli? Segno che la Lega ha a cuore tutta Italia»

Nodo alleanze. Sia Umberto Bossi che Roberto Maroni hanno bacchettato Salvini ricordandogli di non rompere con Forza Italia. Il segretario, però, ne fa una questione di coerenza programmatica prima di tutto su euro, rapporti con l'Unione europea e con il governo Gentiloni. Lei che cosa ne pensa?

Appunto. Su questa linea politica Salvini è convinto e va avanti. Mi dispiace, purtroppo, che Maroni e Bossi si mettano a bacchettare Salvini che non mi sembra abbia alcuna intenzione di condividere questo loro indirizzo. Possono bacchettare, poi, fino a un certo punto. Non dimentichiamo che Maroni e Bossi hanno portato la Lega sotto il 3%. Oggi la Lega è quasi al 15%.

Lei stesso ha intenzione di candidarsi alle primarie di coalizione per elezioni regionali in Sicilia. Riuscirete a convincere Forza Italia?

Questo è il problema. Noi le primarie le vogliamo sia a livello locale che nazionale. In regione è giusto che si facciano perché è giunto il momento di riunire il centrodestra per vincere e riprenderci la regione Sicilia: obiettivo che si può raggiungere solo se il centrodestra è unito. E la scelta in un sistema democratico deve passare attrraverso le primarie. Purtroppo una parte di Forza Italia, rimasta alla vecchia logica di correnti, non condivide questo strumento. Per ciò che mi compete ho dato la mia disponibilità: per dire che siamo pronti per un confronto democratico. E poi chi vince a governare.