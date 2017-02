Audiogate Raggi-Berdini, lei lo assolve: dimissioni respinte, si è scusato con la cenere in capo

ROMA - "Ho avuto modo di chiarire con l'assessore Berdini, che si è scusato; era mortificato per quello che ha detto, ha rassegnato le dimissioni e io le ho respinte con riserva». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, partecipando alla conferenza stampa di presentazione del sito "comuni5stelle». "La riserva - ha spiegato Raggi -, perché Roma sta affrontando tematiche urbanistiche molto complesse come i piani di zona, lo stadio, quindi ci confronteremo nel merito, per il resto lui si è scusato, non era quello che pensa». Raggi parlava del colloquio fra il giornalista Federico Capurso e l'assessore all'urbanistica Berdini pubblicato da La Stampa in cui Berdini ha espresso giudizi poco lusinghieri sulla preparazione della sindaca e sulle persone di cui si è circondata. "Si è scusato davvero, con la cenere in capo e i ceci sotto le ginocchia, come lo devo ripetere?" ha aggiunto Raggi. "Sì" ha poi risposto a chi le chiedeva "quindi queste cose le ha dette ma poi si è scusato?"