Di Maio replica: Ma quale lista di proscrizione, vi sembro Berlusconi?

ROMA - "Questa conferenza stampa è un modo per raccontarvi i nostri risultati che sono ignorati scientemente da gran parte della stampa. Oggi vi abbiamo fatto anche un portale da cui potrete andare a vedere i risultati e verificarli. Almeno i risultati che abbiamo ottenuto raccontateli, non solo il gossip, grazie». Lo ha detto Luigi Di Maio a margine della conferenza stampa di presentazione del sito "comuni5stelle", un sito web che raccoglie tutti i risultati raggiunti dai comuni amministrati dai penta stellati.

La lista dei "diffamatori"

"Voglio dirle una cosa: non c'è alcuna volontà di fare liste dei giornalisti sgraditi. Io ho avuto una sola indicazione dal presidente dell'Ordine dei giornalisti: non generalizzare e indicare quali erano i casi che secondo me erano diffamatori. Ho consegnato questo elenco al presidente e l'ho pubblicato e non vedo di cosa ci si possa arrabbiare visto che ognuno di questi casi aveva ricevuto una smentita pubblica e la richiesta di una rettifica, mai pubblicata. Vi chiediamo di farci le pulci sempre, però attenetevi ai fatti".

"Le polizze? Avete preso una cantonata e non volete ammetterlo"

Questa storia delle polizze, avete preso la più grande cantonata degli ultimi tempi e non lo volete ammettere. Finché non lo ammettete..." ha aggiunto Di Maio. "Prima mi dite che querelare è un atto intimidatorio... Questa storia delle liste di proscrizione è un vostro modo di semplificare le cose». "Ti sembro Berlusconi io? Ah ok, meno male" dice poi Di Maio a chi gli replicava "noi ci ricordiamo degli editti bulgari".