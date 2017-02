Immigrazione, il «patto con l'islam» di Minniti riassunto in 4 canoni

ROMA - Ecco i punti del "patto con l'islam" che il ministro Marco Minniti considera cruciale per l'integrazione, da lui stesso enunciati alle commissioni Affari istituzionali di Camera e Senato. "Nei giorni scorsi ho firmato come ministro dell'Interno un patto con l'islam italiano; lo considero un punto cruciale per le politiche di immigrazione" ha detto Minniti.

1. "Primo: no agli imam fai da te; serve una identificazione completa; tutto questo allude a un albo degli imam.

2. Secondo: i luoghi di culto sono luoghi pubblici e quindi anche aperti ai non musulmani.

3. Terzo: sermoni in lingua italiana. Non il rito, che naturalmente non può essere tradotto in italiano, ma i sermoni, cioé la parte del rapporti con il credente.

4. Quarto, pubblicità per i fondi interni e internazionali che giungono alle moschee".