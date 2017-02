Salvini replica a Crozza: «Facile pontificare con qualche milione sul conto corrente»

SANREMO - «Salvini ha detto che il tuo compenso è vergognoso e che la Rai dovrebbe darlo ai terremotati. Sai cosa ti dico Carlo? Che Matteo Salvini ha ragione, io darei anche il suo stipendio ai terremotati. Con tutto quello che ha guadagnato in questi anni in Europa ci ricostruisci tutto l'Abruzzo in marmo di Carrara», ha ironizzato Maurizio Crozza nel suo monologo al Festival di Sanremo in cui ha ricordato i 650mila euro che intascherà Carlo Conti per la conduzione della kermesse canora. E ancora, ha continuato il comico: «Che poi che lavora fa Salvini? E' pagato dall'Europa! E' pagato dall'Europa per dire che dobbiamo uscire dall'Europa. Capisci Carlo? E' come se la Rai ti pagasse per dire di guardare Sky...».

«Facile pontificare con qualche milione sul conto corrente»

Il leader della Lega Nord ha replicato, prima con un tweet alle 23 del 7 febbraio, «Festival di #sanremo2017, non so a voi ma a me #Crozza non fa più ridere... Milionari che fanno la morale #tristezza» e poi questa mattina dagli studi di La7 dove è stato ospite di L'aria che tira. Lì, dopo aver guardato il filmato in cui Crozza lo prende in giro, il numero uno del Carroccio ha risposto: «A parte il fatto che Crozza guadagna in 5 sere quello che porto a casa io in un anno. Poi uno può avere stima o meno di Crozza o Salvini. Comunque, buon per lui, se li merita. Non sono invidioso, però è facile pontificare con qualche milione sul conto corrente. Detto questo io vado in Europa per cambiarla. E' una posizione sciocca la sua; se tu vuoi cambiare l'amministratore di condominio perché non fa il suo lavoro dove vai? Vai in assemblea di condominio, non è che gli tagli le gomme della macchina. E quindi se io voglio cambiare l'Europa, devo andare in Europa».