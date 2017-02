BastaBufale, il video-appello della Boldrini contro le menzogne create ad arte

ROMA - La presidente della Camera Laura Boldrini ha lanciato l'appello #BastaBufale in un video, "perché essere informati è un diritto, essere disinformati è invece un pericolo" ha detto. "Le bufale non sono una goliardata - ha proseguito Boldrini - ma vengono pensate per danneggiare qualcuno o creare paura o confusione, basta pensare a quello che è accaduto sui vaccini pediatrici o sulla magnitudo del terremoto. Quindi sono operazioni che vogliono solo alterare il senso della realtà sulla base della menzogna e io penso che si debba reagire".

La petizione

"L'appello dà a tutti la possibilità di partecipare - ha concluso la presidente della Camera - è semplice, basta andare sul sito www.bastabufale.it leggere l'appello e, se si condividono i temi e gli argomenti, basta mettere una firma".

Da Totti a Fiorello, quelli che ci hanno già messo la faccia

Boldrini ha anche fatto sapere che al termine della sottoscrizione consegnerà le firme dei cittadini ai rappresentanti del mondo della scuola e dell'università, dell'informazione, delle aziende e dei social network, "per coinvolgere tutti i settori a collaborare in maniera progettuale e concreta per arginare il fenomeno». All'iniziativa hanno già aderito Francesco Totti, Fiorello, il regista Ferzan Ozpetek, Gianni Morandi, Carlo Verdone, Claudio Amendola, l'antropologo Marc Augé e il direttore di Limes Lucio Caracciolo.