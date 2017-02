Gentiloni nel Teramano colpito dal terremoto: «Il rischio è perdere fiducia nel futuro. Tornerò presto»

TERAMO - Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni ha visitato le zone colpite dal sisma e incontrato i sindaci dei comuni del teramano. Al termine dell'incontro, parlando con i giornalisti ha dichiarato: "Oggi il rischio maggiore è che in queste zone si perda un po' di fiducia nel futuro. Bisogna risolvere i problemi di emergenza ma piano, piano, anche dare speranza, reinvestire sulle vocazioni di questi territori, sul turismo e sulle imprese, sull'agricoltura", ha spiegato. "Per me è stato molto molto utile ascoltare le lamentele e le proposte dei sindaci. Tornerò presto", ha aggiunto.