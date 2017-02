Delmastro: «Basta governi fotocopia e sudditanza all'Europa»

ROMA – Andrea Delmastro, consigliere comunale a Biella e membro del direttivo nazionale di Fratelli d'Italia era anche lui a Roma lo scorso 28 gennaio alla manifestazione organizzata a Roma dal partito di Giorgia Meloni per chiedere le immediate dimissioni del governo Gentiloni, fotocopia di quello Renzi, ed elezioni il prima possibile.

«L'Italia non è una colonia dell'Europa»

Ai microfoni del Diariodelweb.it ha spiegato il senso della manifestazione: «Oggi in piazza c'è una festa, la festa dell'identità sovrana, del sovranismo, un festa di persone che chiedono di andare al voto perché ritengono che l'Italia non sia una democrazia bloccata e tanto meno una colonia d'Europa». Per il politico locale tutte le persone che sono scese in piazza a fine gennaio sono convinte della necessità di esprimere il loro voto e lanciare un messaggio di discontinuità nei confronti del «governo Renzi o Gentiloni, tanto uno è la fotocopia dell'altro», ma anche nei confronti di un atteggiamento «accucciato nei confronti dell'Europa», per «rivendicare un sovranismo che oggi inaugura Trump difendendo produzione, economia e lavoro nazionale, contro il capitale internazionale». Per Delmastro, figlio dell'ex senatore di Alleanza Nazionale Sandro, «queste sono tutte battaglie di sinistra radicale, sotto certi aspetti, ma sotto altri aspetti appartengono alla destra nazionalista che riscopre la sua vocazione sociale».