Boschi: «Io Raggi e Boldrini attaccate perché donne»

PISA – Durante l'intervento alla Normale di Pisa della sottosegretaria con delega alle Pari opportunità, Maria Elena Boschi, dal pubblico le è stato chiesto se ritiene di essere attaccata in politica in quanto donna.

«Contro me, Boldrini e Raggi attacchi perché donne»

«Credo che nei confronti di alcune esponenti politiche, dalla sindaca di Roma alla presidente della Camera, ci sia stato talvolta un attacco che prescindeva dal merito del normale dissentire dalle scelte compiute. Era, invece, molto collegato all'essere donna in quanto tale, erano attacchi collegati al genere più che al lavoro svolto. C'è la necessità di fare tutti uno sforzo per superare questo atteggiamento che porta varie donne a scoraggiarsi rispetto a un impegno pubblico, a lasciar perdere», ha risposto Boschi.

«Sui social attacchi pesanti alle donne»

«Spesso i social media consegnano attacchi pesanti verso donne impegnate in politica, lo sforzo lo dobbiamo fare tutti, alle volte quello che si sente dire anche in Parlamento è altamente ingiusto - ha sottolineato la Boschi -. Io facevo l'avvocato e anche lì ho visto questa forma di attacco, ci sono stereotipi che vanno superati, non dobbiamo essere perfette ma essere valutate per quello che facciamo e non per il genere, ed avere commenti su quello che si è fatto e non su come si è vestite».

«Parità di genere sfida di questo secolo»

Intanto aprendo il suo intervento l'ex ministra ha dichiarato che «la sfida di questo secolo è la parità di diritti tra uomo e donna, parità di diritti che sembra acquisita ma che nella quotidianità non lo è pienamente, se è vero che in Ue c'è un divario stipendiale che, a parità di mansione e di preparazione, raggiunge il 17%».