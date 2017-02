FamoStoStadio, Totti chiede un «Colosseo» per il calcio e la Raggi risponde

ROMA - Continua la "telenovela" sul nuovo Stadio della Roma, un progetto che sembra non riuscire a vedere la luce, e che si teme venga bloccato dalla nuova amministrazione capitolina a 5 Stelle che ha già detto no alle Olimpiadi. A chiederlo a gran voce è stato anche "il Capitano" della Roma, Francesco Totti, che in un tweet ha scritto: "Vogliamo il nostro Colosseo moderno, una struttura all'avanguardia per i nostri tifosi e per tutti gli sportivi!». Hashtag #FamoStoStadio. Totti ha seguito la scia del mr. Luciano Spalletti, che in diretta su Sky Sport aveva chiesto: "A Roma va fatto sto stadio, Famo sto stadio!".

"Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne"

E la sindaca in persona, Virginia Raggi, non si è fatta attendere; poche ore dopo ha risposto, sempre via Twitter, al capitano giallorosso: "Caro Francesco Totti ci stiamo lavorando. #Famostostadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne".

Il progetto della discordia

Il plastico del nuovo stadio era stato svelato in Campidoglio nel lontano marzo del 2014, ora in Comune era arrivato il progetto definitivo, sembrava giunta l'ora di partire. Invece il Campidoglio ha inviato alla Regione Lazio il suo parere unico, negativo, sul mega impianto che dovrebbe sorgere a Tor di Valle, salvo poi spiegare che c'è "la volontà di andare avanti». Per questo è stata chiesta una proroga di 30 giorni della Conferenza dei Servizi». "C'è una lista di temi da affrontare - ha chiarito il Comune - ma ci sono tutti i margini per concludere positivamente la procedura». In ballo ci sono le proteste degli ambientalisti ma anche dei residenti di Tor di Valle secondo cui la presenza dello stadio renderebbe la zona invivibile, tanto più data la difficoltà di portare fin lì la metropolitana. I tifosi sperano che il Capitano convinca davvero la sindaca.