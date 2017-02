Boschi ci riprova alla Normale di Pisa, ma nessuno la vuole

ROMA – Maria Elena Boschi ci riprova: dopo che l'anno scorso è intervenuta all'Università di Catania per propagandare le ragioni del Sì al referendum costituzionale venendo sbugiardata da uno studente in aula (nel video le immagini), ora vuole parlare alla Scuola Normale Superiore di Pisa e chi lì studia e lavora non sembra aver preso benissimo la «comparsata».

Boschi invitata per offrire «una prospettiva contemporanea e con uno sguardo al futuro»

A quanto pare è stato lo stesso prestigioso Ateneo a volere la ministra, oggi sottosegretaria di Stato con delega alle Pari opportunità, all'incontro dedicato ai diritti umani in occasione della giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili con l'obiettivo di offrire «una prospettiva contemporanea e con uno sguardo al futuro», come è scritto sulla pagina Facebook dell'Università.

I commenti su Facebook

Il post è stato subito subissato di commenti ironici o decisamente critici: «Facciamo finta che sia uno scherzo», oppure «Mi chiedo quanto sia opportuna la presenza di un personaggio dalla levatura morale e culturale di costei nell’ambito dei Venerdí del Direttore», ma anche «Degna persona per far da portavoce ai diritti! Diritti dei risparmiatori?», oppure «Con l’occasione verrà proiettato il film ‘Mio Dio come sono caduto in basso’, buona visione!». Per vedere come sarà accolta Boschi e sopratutto come saprà rispondere alle domande dei preparatissimi studenti della Normale basterà aspettare questo pomeriggio alle 17,30 quando la ministra è attesa presso la Sala Azzurra del Palazzo della Carovana a Pisa.