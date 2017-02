Gelmini: no al voto subito, prima armonizziamo la legge elettorale

MILANO - "Lo slogan elezioni subito è uno slogan scoppiettante dopodiché occorre fare i conti con la necessità di armonizzare il sistema elettorale per garantire la rappresentatività e la governabilità». A dirlo Mariastella Gelmini, coordinatrice di Forza Italia in Lombardia, a margine di un convegno organizzato dall'europarlamentare forzista Stefano Maullu a Milano. "Forza Italia - ha aggiunto - è disponibile in tempi rapidi in Parlamento ad armonizzare il sistema elettorale poi ovviamente le elezioni sono indispensabili".