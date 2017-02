Donzelli (FdI) in piazza con Meloni: basta ai vecchi schemi destra-sinistra, ora c’è l’Italia sovrana

ROMA – Giovanni Donzelli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Toscana, ha spiegato l'importanza del fatto che alla manifestazione Italia Sovrana, il 28 gennaio scorso a Roma, hanno partecipato diversi amministratori locali, che hanno deciso di sfilare per chiedere le dimissioni del premier, Paolo Gentiloni, indossando la fascia tricolore.

«Con i sindaci in piazza per chiedere un'Italia sovrana»

«Innanzitutto questi sindaci sono stati eletti dal popolo», ha detto ai microfoni del DiarioDelWeb.it Donzelli, aggiungendo che al contrario gli ultimi quattro esecutivi che hanno governato l'Italia non sono stati scelti da nessuno. L'esponente di Fdi ha spiegato che nonostante l'impegno dei tanti amministratori locali, che stanno tutti i giorni in mezzo alla gente e cercano di risolvere i problemi dei cittadini, tutto il loro lavoro viene vanificato dalle azioni del governo «che pensa solo ad aiutare le banche e i poteri forti, lasciando soli gli amministratori locali e i territori. I sindaci sono anche loro oggi in piazza perché vogliono un'Italia sovrana».

«Superate le categorie di destra e sinistra»

L'esponente del partito fondato da Giorgia Meloni ha spiegato che al giorno d'oggi sono superate le vecchie categorie politiche «destra» e «sinistra» perché lo scontro ormai è fra chi vuole «l'Italia sovrana e chi la vuole invece asservire a dei poteri esterni per ritagliarsi piccoli benefici personali o per i suoi amici». Poi Donzelli ha lanciato un avvertimento agli esponenti di Forza Italia: «Se oggi vengono qui in piazza per cercare un accordo con Renzi hanno sbagliato indirizzo. Lungo la strada incontreremo largo del Nazzareno (la sede del Partito democratico, ndr), se vogliono fermarsi lì possono farlo. Se vogliono invece difendere gli italiani allora sono veramente i ben graditi in piazza...tutti».