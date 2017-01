Meloni: «Raggi mi fa arrabbiare, non fai il tirocinio come sindaco di Roma»

ROMA – Giorgia Meloni, ospite di Faccia a faccia condotto da Giovanni Minoli su La7, ha parlato della sua candidatura alle passate amministrative di Roma, dicendo che è un'esperienza che sicuramente ripeterebbe, perché è stata una campagna elettorale che «mi ha regalato tanto».

«Roma non è una città corrotta»

Il conduttore ha chiesto alla sua ospite di spiegarsi meglio, chiedendole che cosa ha imparato di nuovo sulla Capitale che non conoscesse e lei ha replicato: «Bhe mi ha insegnato che 800mila romani vivono fuori dal raccordo anulare e che le condizioni di chi sta in periferia e di chi sta in centro sono spesso molto, molto diverse». Poi il giornalista ha domandato all'ex ministra della Gioventù se pensa che la Capitale sia davvero una città ingovernabile e corrotta, come spesso viene definita e la fondatrice di Fdi ha risposto: «No, Roma non è una città corrotta. E' una città difficile da governare, dove la mia impressione è che la maggior parte dei sindaci che abbiamo avuto negli ultimi anni non abbiano saputo parlare. Roma è una città con la quale devi saper parlare».

«Roma ha i suoi problemi come ce li ha tutta l'Italia»

Minoli ha incalzato la deputata, «corrotta un po' sì...ci sono molte inchieste» ma Meloni non ha ceduto: «Roma non ha una corruzione superiore a quella del resto d'Italia. Sulla tesi di Raffaele Cantone che Milano ha gli anticorpi e Roma non ce li ha non ci crederò mai. Roma ha i suoi problemi come ce li ha tutta l'Italia e probabilmente non abbiamo saputo scardinare ancora il meccanismo dove si annida la corruzione, ma è un lavoro che si può fare tranquillamente».

«La Raggi mi fa arrabbiare»

Da qui l'attacco della fondatrice di Fratelli d'Italia alla sindaca di Roma, Virginia Raggi: «Non si deve fare come fa la Raggi. E' facile dire combattiamo la corruzione non facendo niente, così eravamo buoni tutti come si dice a Roma». Ma la stoccata più forte alla prima cittadina arriva quando Meloni ha spiegato di non compatire la Raggi, ma che questa «mi fa arrabbiare. Perché come dice Di Battista, 'scusateci, stiamo imparando'...non si fa il tirocinio da sindaco di Roma. Se vuoi fare il tirocinio fai il consigliere comunale».