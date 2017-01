Meloni: «Chiediamo il 40% per dare all'Italia un governo nel nome del popolo sovrano»

ROMA – Giorgia Meloni, ospite di Faccia a faccia condotto da Giovanni Minoli su La7, ha detto di essere molto felice per come si sia svolta la manifestazione del 28 gennaio scorso a Roma, Italia Sovrana dove sono scese in piazza circa 25mila persone.

«Uno spartiacque fra il centrodestra come l'abbiamo conosciuto fino ad adesso ed il futuro»

La leader di Fratelli d'Italia ha spiegato di non aspettarsi una partecipazione popolare così alta, fatto che l'ha resa «soddisfattissima» della giornata. Il conduttore ha chiesto alla sua ospite di definire il termine sovranista e lei ha spiegato: «I sovranisti sono quelli che vogliono mettere l'interesse nazionale italiano e degli italiani al centro della politica». La seconda domanda del giornalista ha voluto approfondire una dichiarazione dell'ex ministra della Gioventù, che una volta conclusasi la manifestazione Italia Sovrana l'ha definita «uno spartiacque». La fondatrice di Fdi ha chiarito il concetto: «Si è trattato di uno spartiacque fra il centrodestra come l'abbiamo conosciuto fino ad adesso ed il futuro».

L'assenza di Berlusconi

Fra i presenti, ha fatto notare Minoli, c'era il governatore della Liguria, il potente consigliere di Forza Italia Giovanni Toti, c'era il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, mentre mancava il leader indiscusso del «vecchio centrodestra», Silvio Berlusconi. Secondo l'onorevole di Fdi però in quella piazza c'erano tanti altri esponenti politici non citati dal conduttore, ma sopratutto si è trattato dell'inizio di un percorso che vuole trascendere dalle categorie del passato, destra e sinistra. «Insomma adesso il centrodestra è sovranista o non è», ha domandato il giornalista e Meloni ha replicato: «Oggi il vero scontro è tra l'alto e il basso, tra il piccolo e il grande, tra popolo e l'establishment. Ecco noi stiamo con il popolo». Quanto a Berlusconi, che ha fatto notare il conduttore non sembra essere definibile «sovranista» per l'esponente di Fdi il giudizio si potrà dare solo con il tempo, «anche perché è stato definito lui per primo populista». Comunque, ha concluso Meloni, «noi vogliamo creare il fronte più ampio possibile per andare a governare. Noi chiederemo agli italiani di darci il 40 per cento per creare un governo in nome del popolo sovrano».