Santanché per l'«Italia Sovrana»: Solo uniti si vince, e io sto dalla parte degli italiani

ROMA - Tra coloro che sono saliti sul palco della manifestazione 'Italia Sovrana' organizzata da Fratelli d'Italia, c'è stata anche la deputata di Forza Italia Daniela Santanché. Che ha rimarcato l'importanza, a suo avviso, di marciare compatti verso la meta comune: un nuovo governo di centrodestra alla guida del Paese.

Uniti si vince

«Io credo veramente che uniti si vinca. Io credo che nella vita, da soli, anche il migliore, non possa vincere mai", ha detto la deputata alla folla riunita in Piazza San Silvestro. Santanché ritiene dunque necessario fare una scelta, e decidere «da che parte stare». "Io sto da questa parte», ha detto, «perché è la parte dell'Italia e degli italiani».

Ladri di voti

Secondo la parlamentare di forza italia, dunque, il 2017 sarà l'anno propizio, «il nostro anno. Sarà l'anno del popolo italiano, perché spero sia caduto il muro del politicamente corretto». E ha aggiunto: «Credo che non troveremo più sulla nostra strada dei Napolitano di turno che non ci consentano di andare alle elezioni». Per Santanché, dunque, è necessario rimettere al centro gli italiani e la nostra Costituzione, che dice: «Il popolo è sovrano». Quindi, l'augurio della deputata per questo nuovo anno: «Io mi auguro che il 2017 cancelli quei ladri di voti che abbiamo avuto, e cito un solo nome: Alfano».