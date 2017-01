Salvini: «Basta invasione. A mali estremi, rimedi estremi»

AOSTA - Diretta Facebook da Aosta per il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che si è recato nel capoluogo valdostano per partecipare alla Fiera di Sant'Orso che ogni anno riunisce artigiani da tutta Italia. Il numero uno del Carroccio ha ricordato i tanti italiani disoccupati per cui nessuno fa niente, mentre si spendono miliardi pubblici per aiutare gli immigrati.

«L'invasione islamica clandestina finanziata e organizzata prosegue»

«L'invasione islamica clandestina finanziata e organizzata, essendo noi all'opposizione prosegue indisturbata tranquillamente», ha esordito sul punto Salvini che ha snocciolato una serie di dati sull'arrivo di profughi sul territorio italiano: «Nell'ultima settimana più di mille finti profughi sono stati recuperati dalle navi della Marina militare e della Guardia costiera quasi sulle spiagge della Libia ormai, per arrivare tranquillotti in Italia ed essere redistribuiti in alberghi, di qua, di là, di su, di giù. Perfino qua in Valle d'Aosta la Prefettura ha emesso un bando per 400 presunti profughi per una spesa di X milioni di euro».

«A mali estremi...»

L'europarlamentare ha ricordato però che anche la regione valdostana è toccata dalla mancanza di lavoro: «Anche qui ci sono tanti disoccupati. Io li ho incontrati, la gente si sta arrabbiando, ma forse i giornalisti, gli intellettuali, gli Ilvo Diamante di Repubblica, i Gad Lerner, i Michele Santoro non l'hanno capito che la gente si sta arrabbiando». Secondo il numero uno della Lega Nord le persone sono arrivate «al limite della sopportazione» e per questo «o si rimettono delle regole, o si rimettono dei paletti, o si ritorna al buon senso, oppure ragazzi a mali estremi, estremi rimedi».