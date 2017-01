Salvini: Gli italiani avranno il coraggio di affrontare una sfida come quella della Le Pen e di Trump

ROMA - Ai microfoni di DiariodelWeb.it e dei giornalisti che hanno seguito il corteo della manifestazione «Italia Sovrana con Giorgia Meloni», Matteo Salvini ha parlato delle due attuali emergenze per il nostro Paese. Emergenze che il governo di Matteo Renzi, impegnato nella battaglia referendaria che poi lo ha visto uscire duramente sconfitto, ha sottovalutato: «disoccupazione e immigrazione».

Parlamento forte e governo forte

La ricetta del leader della Lega, dunque, è quella di avere un «Parlamento forte e un governo forte, che solo gli italiani possono eleggere». E quanto al fatto che la legge elettorale licenziata dalla Consulta renderebbe indispensabile, secondo proiezioni e sondaggi, allearsi per vincere, Salvini è chiaro: «Proiezioni e sondaggi mi interessano poco».

Come Le Pen e Trump

E prosegue: «Io credo che gli italiani avranno testa e coraggio di affrontare una sfida come quella di Trump negli Usa e come quella della Le Pen in Francia, alternativa a questo marciume». Come per la leader di Fratelli d'Italia, dunque, per Matteo Salvini la priorità è il voto, con qualunque legge elettorale, per restituire agli italiani la propria sovranità.