L'attacco di Fusaro: «M5s primo nemico dell'aristocrazia finanziaria»

ROMA – Il filosofo Diego Fusaro è stato ospite di Matrix su Canale 5 dove ha parlato dello strapotere della finanza e della paura nell'elité economica del Movimento 5 stelle.

Pd partito di rappresentanza di questa aristocrazia finanziaria

«Qui non è importante la distinzione tra chi rispetta le leggi e chi non rispetta le leggi. La vera distinzione di cui nessuno parla è quella fra chi governa in nome del popolo ridotto a massa supersfruttata, precarizzata e neo-schiavile e chi invece governa in nome di un’elité finanziaria, che io chiamo, con Marx, l’aristocrazia finanziaria», ha detto il saggista. Per Fusaro il Partito democratico «è il partito di rappresentanza di questa aristocrazia finanziaria ultracapitalistica e post-borghese e post-proletaria».

L'aristocrazia finanziaria vede nel M5s il nemico principale

Secondo il filosofo invece il M5s, «dal mio punto di vista, rappresenta una forza emergente di opposizione a questa aristocrazia finanziaria, l’imponderabile nella storia, come la vittoria del No al referendum costituzionale, come la vittoria di Trump in America. Questa aristocrazia finanziaria si trova in una posizione particolare ora. Vede nei 5 Stelle il nemico principale da avversare, che è ciò che sta facendo, perché fin da quando la Raggi si è insediata a Roma c’è stata una campagna diffamatoria che usa gli eventi di Roma per screditare i 5 Stelle che lì hanno toccato interessi molto forti, come le Olimpiadi».