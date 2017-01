Mattarella promette «tutto l'aiuto necessario» ai sindaci terremotati

MACERATA - "Avete diritto a tutto l'aiuto possibile, a tutto l'aiuto delle altre istituzioni, aiuto che si cerca di garantire in pieno». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi ha incontrato nella Sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Camerino i sindaci della provincia di Macerata colpita dal terremoto.

"Bisogna dare una prospettiva non verbalmente e in modo illusorio"

"Bisogna dare una prospettiva non verbalmente e in modo illusorio" ma concretamente alle persone, ha sottolineato Mattarella. "Ogni volta - ha continuato il Capo dello Stato - è richiesto di più e l'impegno che voglio esprimere è che questo di più venga soddisfatto, ci sono anche problemi finanziari: i Comuni nelle condizioni di contabilità in cui si trovano non possono affrontare emergenze così straordinarie e neppure le altre istituzioni come le Regioni" ma "il governo per quello che ne so ha intenzione di provvedere con un ulteriore provvedimento che riguardi procedure e risorse".

Il delicato lavoro dei sindaci

"Il vostro compito è difficile, avete tutto l'appoggio, politico e istituzionale ma anche umano. Questo non viene ignorato ma avete tutto l'appoggio anche quando avete la sollecitazione a evidenziare con forza le carenze e anche quando protestate perchè anche questo può essere utile", ha concluso il Presidente della Repubblica. "Il sindaco già in condizioni normali svolge un delicato compito di frontiera, il suo lavoro è decisivo per la buona salute della nostra democrazia", ha detto il capo dello Stato. Sindaci, ha aggiunto Mattarella, che "ora si trovano davanti a sfide impreviste e inedite di grande portata, mi rendo conto di quel che vuol dire il contatto con le esigenze di una comunità".