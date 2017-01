Salvini: rifarei subito la battaglia per Roma. Dispiace che vi sia caduta sulla testa la «sciagura Virginia»

ROMA - Dal palco della manifestazione di Fratelli d'Italia 'Italia Sovrana', Matteo Salvini ha ricordato la recente sfida delle elezioni amministrative romane, che l'hanno visto schierato con Giorgia Meloni. Una battaglia che rifarebbe «tutta la vita, sebbene non si sia vinto», perché «in questa piazza non ci sono servi di nessuno, ma persone libere».

La sciagura Virginia

Salvini ha proseguito commentando ironicamente le vicende che hanno coinvolto negli ultimi mesi l'amministrazione pentastellata di Virginia Raggi, che il leader della Lega ha ribattezzato «la sciagura Virginia», «il satellite Virginia», «la meteora Virginia»: «Poveretta», ha aggiunto, «lei non vede, non sente, non parla, non si accorge di quello che succede nel mondo».

Allearsi con Grillo? Mai

Quindi, Salvini ha chiarito definitivamente la sua visione di un'ipotetica alleanza con il Movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo, questione spesso sollevata dai giornalisti. «Come facciamo ad allearci con qualcuno che ha depenalizzato il reato di immigrazione clandestina?», si è chiesto.

L'unico richiedente asilo che mi piace è il bimbo di 3 anni

Il leader del Carroccio ha quindi citato lo slogan di uno striscione che ha visto sventolare in piazza: «L'unico richiedente asilo che mi piace è il bimbo di 3 anni». E ha aggiunto: «Mi piacerebbe riempire le culle, piuttosto che riempire gli alberghi di rifugiati». Il tutto, cancellando la legge Fornero, gli studi di settore, riducendo la tassazione come in Russia e negli Usa, cancellando il reato di eccesso di legittima difesa.