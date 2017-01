Salvini interrotto dalla folla, e lui: «Non fate rumore che Gentiloni dorme»

ROMA – Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, è intervenuto alla manifestazione di Fratelli d’Italia «Italia Sovrana» e si è rivolto alla piazza gremita dal palco allestito a San Silvestro. Secondo gli organizzatori erano presenti 25mila persone arrivate da tutto il paese.

Salvini alla manifestazione «Italia Sovrana»

«Della legge elettorale non me ne può fregar di meno». Così ha esordito il segretario del Carroccio dal palco della manifestazione di Fratelli d’Italia allestito a piazza San Silvestro. «Chi dice il contrario è gente che non vuol perdere la poltrona», ha aggiunto senza mezzi termini il leader della Lega Nord e ha ribadito ancora una volta che «qui bisogna andare a votare il prima possibile. Punto. Con qualunque legge elettorale e senza scuse».

«Non svegliate Gentiloni che fa il pisolino»

A queste parole la piazza di FdI si è infiammata e ha iniziato a gridare a più riprese: «Elezioni! Elezioni!Elezioni!». Quindi Matteo Salvini ha colto l’occasione per ironizzare sull’età anagrafica del nuovo premier: «Ragazzi non fate troppo rumore che c’è Gentiloni che sta facendo il pisolino e potremmo svegliarlo», scatenando l’ilarità dei presenti. Il segretario del Carroccio ha augurato invece un «buon lavoro» al presidente Trump e al presidente Putin, augurandosi che anche in Italia possa finalmente arrivare un governo forte capace di difendere gli interessi del paese.