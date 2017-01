Meloni: noi al governo dalla parte dei cittadini, non contro di loro come Renzi e Gentiloni

ROMA - Un pensiero anche all'ex premier Matteo Renzi, quello riservato da Giorgia Meloni dal palco della manifestazione «Italia sovrana» in Piazza San Silvestro a Roma. Renzi che si è dimesso dopo la batosta subita al referendum costituzionale del 4 dicembre, secondo la leader di Fratelli d'Italia, per una precisa strategia politica: il tentativo, cioè, di «recuperare un minimo di credibilità, di verginità» agli occhi di un elettorato deluso e arrabbiato.

L'attacco a Renzi

Ma «quando ha capito che si vota», continua Meloni, un paio di giorni fa ha aperto il suo blog: «con un titolo che è tutto un programma», ironizza la presidente di Fdi. «Dice: 'Il futuro è tornato'". Quasi una profezia del suo ritorno in campo, nonostante la promessa di lasciare la politica in caso di vittoria del 'No'.

Prima gli italiani

Quella promessa di cui Giorgia Meloni si ricorda vividamente, al punto che afferma sarcasticamente: «Matteo, il futuro è tornato; ma è tornato a casa, dove ti hanno mandato gli italiani il 4 dicembre, e vorrebbero anche che tu ci restassi». Ma la leader di Fratelli d'Italia ne ha anche per Angelino Alfano, che, da ministro degli Interni, «l'hanno messo a fare ministro degli Esteri». Ruolo che, secondo Meloni, già ricopriva di fatto, «essendosi occupato degli africani da traghettare in Italia, più di quanto si sia mai occupato degli italiani». Una ricetta che Meloni oggi rifiuta fortemente. Perché la sua «Italia sovrana» è un'Italia dove gli italiani vengono prima, e dove il popolo viene prima dell'Europa e dei poteri forti. Perché, ha affermato, è proprio lui l'unico e vero potere.