Il M5s che non ti aspetti: Raggi indagata per il caso Marra

ROMA - Invito a comparire davanti alla Procura di Roma per la vicenda della nomina di Renato Marra a direttore del dipartimento del Turismo. L'annuncio è della diretta interessata, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. "Ho informato Beppe Grillo e adempiuto al dovere di informazione previsto dal Codice di comportamento del Movimento 5 Stelle - scrive la sindaca di Roma - ho avvisato i consiglieri di maggioranza e i membri della giunta e, nella massima trasparenza che contraddistingue l'operato del M5S, ora avviso tutti i cittadini. Sono molto serena, ho completa fiducia nella magistratura, come sempre. Siamo pronti a dare ogni chiarimento", ha concluso la prima cittadina della Capitale. Raggi è indagata per abuso d'ufficio e falso in atto pubblico. La prossima settimana, la sindaca sarà sentita dai magistrati.