Ciancimino jr torna in carcere: condannato in via definitiva

PALERMO - Torna in cella Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco di Palermo. Ciancimino è stato condannato in via definitiva a 3 anni per detenzione di esplosivo, e nei suoi confronti è stato revocato l'indulto concessogli dopo una condanna a 2 anni e 8 mesi per riciclaggio. La Squadra mobile di Palermo, su ordine della Procura del capoluogo siciliano, ha esegutito l'arresto del superteste al processo sulla trattativa Stato-mafia. La condanna della Corte di Cassazione ha comportato la revoca dell'indulto concessogli nel 2011. La pena detentiva dovrà considerare il tempo già trascorso da Ciancimino in carcere in regime di custodia cautelare.