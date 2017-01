La Russa fra gli intercettati dagli Occhionero: «Se non sei spiato non conti nulla»

ROMA - «Se non sei spiato non conti nulla» ha ironizzato Ignazio La Russa dopo aver appreso di essere fra i 20mila spiati dai fratelli Occhionero. Il deputato di Fratelli d'Italia, ospite de L'aria che tira su La7 facendosi più serio ha aggiunto: «Da un punto di vista personale non sono particolarmente turbato, visto che se fai politica devi essere abituato ad essere trasparente. Diverso è il caso dello spionaggio a danno delle Istituzioni. Qui entra in gioco la sicurezza dello Stato e indubbiamente preoccupa – ha concluso La Russa - sapere che possano essere sotto attacco spionistico ministeri e più in generale apparati dello Stato». Poi il politico si è chiesto retoricamente: «Qui tutti spaino tutti, siamo tutti controllati ma una cosa proprio non si riesce a sapere: i nomi dei grandi debitori del Monte dei Paschi di Siena».