Minniti: «Stiamo lavorando ad una accoglienza diffusa»

ROMA - "Noi stiamo lavorando ad una accoglienza diffusa per evitare le grandi aggregazioni che producono effetti sotto gli occhi di tutti e che io considero non una cosa giusta». Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti spiegando il piano del governo per gestire i flussi migratori. Servono strutture piccole, ha aggiunto, e "l'accordo con l'Anci va in questa direzione".