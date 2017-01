Gentiloni: «In Italia i numeri della radicalizzazione jihadista sono minori rispetto ad altri Paesi»

ROMA - In Italia i numeri della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista sono minori rispetto ad altri Paesi ma resta l'esigenza di comprendere il fenomeno "per contrastarlo». Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni presentando i principali risultati della commissione di studio sul fenomeno. In particolare è emerso che "i percorsi di radicalizzazione si sviluppano soprattutto in alcuni luoghi, nelle carceri, nel web più che in altri luoghi che magari abbiamo molto seguito negli scorsi anni o decenni".