Pizzarotti: «Il blog di Grillo è il primo che distorce le notizie»

ROMA - «E' una distrazione di massa, ci sarebbero altri problemi molto più impellenti. Se noi guardiamo il contesto il blog di Grillo è il primo che distorce le notizie», ha detto Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, commentando la proposta di Beppe Grillo di una giuria popolare per giudicare la veridicità delle notizie. «Spesso le notizie in generale sono distorte in Italia magari per coprire il potente di turno. La frase di Grillo di ieri è grave, il pensiero di avere una giuria popolare è assurda e forse preoccupante», ha aggiunto parlando a 'Omnibus´ su La7.